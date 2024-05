Buurtmanager Munder laat defecte voertuigen van berm wegslepen

Buurtmanager Raoul Kana van Munder heeft maandag zeven defecte voertuigen van de berm aan de Kasjoemastraat laten wegslepen.

De wagens waren op de berm geplaatst voor reparatie door een monteur, maar hij liet ze enkele jaren in dezelfde staat op de plaats staan.

Kana ging over tot verwijdering van de voertuigen, omdat hij klachten van buurtbewoners binnenkreeg over ongedierte en dat criminelen zich in de wagens schuilhielden.

Bij de uitvoering van het werk kreeg de politie assistentie van het ministerie van Openbare Werken. De wagens zijn afgevoerd naar de berging van het ministerie.

De buurtmanager doet een beroep op de samenleving om zich niet schuldig te maken aan dit soort praktijken en zodoende ziektes te voorkomen. Hij zegt dat de politie landelijk hiertegen streng zal optreden.