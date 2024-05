Saya: “Na mi pai psycholoog gi Peppie”

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon ligt niet wakker van de kritiek die eerder op hem is geleverd door ghettoleider Raynold van Els, meer bekend als Peppie. Peppie zei toen dat de ondernemer met de meeste spoed terug naar zijn geboorteland Haïti mag, aangezien de mensen daar en zijn familieleden zijn miljoenen harder nodig hebben dan de Surinamers.

In een interview op D-TV verklaarde Saya dat Peppie thuis bij hem inwoonde en dat hij zelf ook de kosten voor een psychologische behandeling voor Peppie heeft betaald toen die met persoonlijke problemen zat.

“Na mi oso a man ben nyan, na mi oso a man ben libi. Na mi pai psycholoog gi Peppie”, aldus de Haïtiaanse ondernemer die nog steeds de VHP ondersteunt en erin gelooft dat deze partij voor een tweede termijn terug kan keren.

Volgens Saya is hij door niemand omgekocht en ondersteunt hij de VHP uit eigen vrije wil.

Het feit dat Peppie hem ervan beschuldigd niet in god te geloven en zich ’s avonds bezig te houden met onzichtbare geesten, maakt ook geen indruk op Saya. Volgens Saya is Peppie niet op zijn level en moet die bovendien ook begrijpen dat indien er inderdaad ‘bakroes’ rondliepen in zijn woning, dezelfde ‘bakroes’ dan ook gezorgd hebben voor het geld waarvan ook Peppie heeft genoten.

“Na den sem bakroe ben yepi a man toch. Dan na mi nanga a man ben abi en toch”, grapt Saya.