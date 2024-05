Moeder slaat dochter (16) met riem en treft haar later dood aan

Een 16-jarig meisje is dinsdagavond door haar moeder dood aangetroffen op een stoel achter hun woning aan de Paulina Denswilstraat in Suriname.



Vernomen wordt dat op het lichaam van de tiener striemen zijn aangetroffen. Volgens de moeder heeft ze haar dochter met een riem geslagen omdat ze boos op haar was.

Na de mishandeling zette de moeder haar kind uit het huis en deed de deuren op slot. Na enige tijd trof ze haar dochter voorovergebogen op een stoel achter het huis onder een afdakje aan. Ze bewoog en ademde ook niet meer.

Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Het lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in beslag genomen.

Het onderzoek duurt voort.