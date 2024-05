Bromfietser botst tegen motoragent tijdens begeleiden buitenlandse delegatie

Een bromfietser is maandagochtend in botsing gekomen met een politieman op een motorfiets aan de Kwattaweg in Suriname. De motoragent was op dat moment een buitenlandse delegatie aan het begeleiden.

De bromfietser raakte ernstig gewond aan zijn onderbeen en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De aanrijding vond plaats ter hoogte van Chris Rotishop. Vernomen wordt dat de agent bezig was met de begeleiding toen de bromfietser bij de etenszaak plotseling op de weg kwam.

De politieman raakte lichtgewond. De politie van Munder kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.