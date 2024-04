Dode en gewonden bij gewapende roofoverval Nassaugebied

Bij een gewapende roofoverval maandagavond in het Nassaugebied in Suriname, is één persoon om het leven gekomen en zijn twee personen gewond geraakt.

De Surinaamse politie kreeg gisteravond rond 20.00u de melding binnen. Bij onderzoek bleek dat inderdaad een gewapende roofoverval gepleegd is in het achterland waarbij personen op een ATV zijn beschoten.

Vernomen wordt dat een Braziliaan ter plaatse het leven heeft gelaten nadat hij een schotwond opliep. Een tweede slachtoffer dat er ernstig aan toe is, werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Er is nog een slachtoffer zijn die schotwonden aan zijn benen opliep.



De redactie van Waterkant.net verneemt van een familielid van het tweede slachtoffer, dat het gaat om de 33-jarige gouddelver Purcy A. Volgens het familielid liep de gouddelver een schotwond op in zijn buikstreek (foto).

Purcy zou verklaard hebben dat hij met vier mannen op een ATV reed richting Paramaribo. Op een gegeven moment werd er vanuit het bos geschoten door vermoedelijk zes gemaskerde en gewapende criminelen met automatische wapens.

De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor. Van de gewonde gouddelver is 700 gram ruw goud weggenomen.