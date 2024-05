Dronken bestuurder zonder rijbewijs en autopapieren knalt tegen elektriciteitsmast

De politie in Suriname heeft een 33-jarige man in verzekering gesteld, nadat deze afgelopen woensdag 1 mei met een auto tegen een elektriciteitsmast aan de Livorno Beekhuizenweg knalde.

Bij een ingesteld onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de bestuurder J.D. onder invloed van alcohol verkeerde en niet in staat was het voertuig te besturen, meldt KPS. Verder is naar voren gekomen dat de verdachte niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs en ook geen bescheiden van het voertuig kon overleggen.

De politie van het bureau Livorno kreeg de melding van het verkeersongeval en deed de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren hangende kabels over voornoemde weg. Ook zagen ze een wit gelakte voertuig, dat deels in de langs de weg lopende trens lag.

bestuurder J.D. die woonachtig is in de omgeving van de Mon Plaisirweg, werd dronken aangetroffen en ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Het voertuig is ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

Toen J.D. nuchter was, is hij voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.