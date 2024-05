Drietal aangehouden voor diefstal dure parfums

De verdachten S.M.( 36), S.R.(40) en M.V. zijn op dinsdag 14 mei door de Recherche van Regio Paramaribo aangehouden.

Tegen deze verdachten heeft een winkeleigenares afgelopen week aangifte gedaan ter zake diefstal van dure parfums uit haar winkel aan de Wilhelminastraat.

Op camerabeelden is duidelijk te zien waar de verdachten op verschillende momenten zich in de zaak begaven. EĂ©n van ze hield de arbeider zogenaamd aan de praat, waardoor de twee anderen de gelegenheid kregen om de parfums weg te nemen en in hun tas te plaatsen.

De verdachten werden vervolgens opgespoord en aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname. De drie verdachten hebben afzonderlijk toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit, maar de parfums inmiddels te hebben verkocht.

De verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.