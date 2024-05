Arbeidsinspectie na 15 jaar voorzien van twee nieuwe voertuigen

Minister Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 30 april de sleutels van twee pick-ups (Isuzu D-Max 4×4) overhandigd aan de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie in Suriname, Rowan Noredjo. Het is na 15 jaren dat het inspectieapparaat van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) weer over nieuwe voertuigen beschikt.

De aanschaf van deze voertuigen was volgens het ministerie noodzakelijk voor het opvoeren van inspectiewerkzaamheden. Het gebrek aan dienstvoertuigen heeft nogal een negatieve impact gehad op het tempo waarop controle werkzaamheden, met name in de districten, werden uitgevoerd.

De twee nieuwe voertuigen zijn bij lange na niet voldoende om het heel land te bestrijken, maar de bewindsman vindt dat als de voertuigen op een efficiente manier zullen worden ingezet, de Arbeidsinspectie haar operationele doelen zeker kan maximaliseren.

De aankoop van de voertuigen was opgenomen in de begroting van het ministerie.

Paramaribo, 1 mei 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken