Raoul Hellings: “NV Havenbeheer heeft voor dat geld van die auto moeten opdraaien”

“We weten ook dat die directeur van EBS rvc-lid is bij NV Havenbeheer. En unu sabi ooktu dat NV Havenbeheer voor dat geld van die auto heeft moeten opdraaien. Het is gewoon een vestzak-broekzak tori. Dus eigenlijk is het de president-commissaris van NV Havenbeheer die tegelijkertijd directeur is bij de EBS die via de directeur van Havenbeheer, die tevens een coalitie of partijgenoot is van die directeur […] Zo is dat ding in elkaar gezet”, zei NPS’er tevens oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings in het programma Bakana Tori.

Hij reageerde hiermee op de post die hij op Facebook heeft geplaatst, naar aanleiding waarvan zijn tweelingbroer Marciano Hellings (voorzitter van de personeelsbond bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS)), is ontslagen.

Op een persconferentie dinsdag beweerde EBS-directeur Leo Brunswijk dat de Prado waarvan foto’s zijn verspreid door de Raoul Hellings van de EBS is. Het voertuig is volgens Brunswijk bij Kersten vorig jaar gekocht en is ter beschikking van de directeur.

In zijn oorspronkelijke Facebook-post gaf Raoul Hellings aan dat de stroomtarieven van het noodlijdend staatsbedrijf EBS worden verhoogd onder het mom van afschaffing subsidie. “Meanwhile krijgt de CEO een splinternieuwe Toyota Prado (PO 00-81) ter waarde van 100.000 US dollars cadeau en mag de CTO de grill en lampen van zijn auto (PC26-95) pimpen voor 6.000 US dollars. Saillant detail: de staat is de grootste wanbetaler van de EBS. Dan vinden wij het raar dat onze staatsbedrijven ten onder gaan, en willen we eeuwig de schuld leggen bij vakbonden en hun acties. Hiertegen moeten wij strijden, dit gajes moet weggestemd worden in 2025”, schreef de NPS’er.

De oud-politiebondvoorzitter zei verder in Bakana Tori dat hij de informatie die hij op Facebook heeft geplaatst helemaal niet van zijn broer heeft gehad, omdat zijn contactnummer onder een andere naam op zijn telefoon is opgeslagen. Wie precies de bron is, zal hij echter niet prijsgeven.

Met het plaatsen van deze post heeft hij slechts willen tonen op welke manier er wordt omgegaan met de belastinggelden, terwijl burgers moeten opdraaien voor een stroomrekening. “Als EBS in pure nood is dan doe je zulke verfoeilijke handelingen niet”, aldus Hellings die niet van plan is de Facebook-post te verwijderen.