Petronas doet derde olie- en gas-ontdekking in Suriname

De Maleisische oliemaatschappij Petronas heeft woensdag bekend gemaakt dat haar dochteronderneming PETRONAS Suriname E&P een derde olie- en gasvondst gedaan heeft in Suriname.

De vondst werd gedaan bij de exploratieput Fusaea-1 in het zogeheten Blok 52, gelegen ongeveer 170 kilometer uit de kust en 9 kilometer ten oosten van Roystonea-1, laat het bedrijf weten.

PETRONAS Suriname E&P is de exploitant van Block 52 met een participatie van 50% samen met ExxonMobil.

De eerste vondst was in december 2020 toen Hydrocarbon (koolwaterstof) werd aangetroffen na de succesvolle boring van de Sloanea-1 exploratieput in Blok 52.

De tweede vondst werd in november 2023 gerealiseerd bij de Roystonea-1 exploratieput, gelegen op ongeveer 185 kilometer van de Surinaamse kust. Daarbij werden meerdere oliehoudende zandlagen werden aangetroffen.

Het boren bij de exploratieput Fusaea-1 startte in februari 2024, waarbij verschillende olie- en gashoudende zandsteenreservoir pakketten werden aangetroffen.

Er wordt verdere evaluatie uitgevoerd om de volledige omvang van deze ontdekking en het potentieel ervan voor een ge√Įntegreerde ontwikkeling met de recente ontdekkingen van Roystonea-1 en Sloanea-1 vast te stellen, aldus Petronas in een persbericht.

Blok 52, dat een oppervlakte van 4.749 vierkante kilometer beslaat, ligt ten noorden van de kust van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, in het toekomstige bekken van Suriname-Guyana.