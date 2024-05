Lichaam vermiste man in rivier aangetroffen en geborgen

In de Surinamerivier is vanmorgen een lichaam van een man aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het stoffelijk overschot van de vermiste Romano Timal.

Timal werd sedert maandag 13 mei vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien om 18.30u, toen hij vanuit zijn werkplaats naar huis vertrok.



Vernomen wordt dat er woensdagmorgen een lijk in het water nabij Havenbeheer werd gesignaleerd door personen op langsvarende boot. Als gevolg van de golven belandde het lijk onder de steiger van havenbeheer.

Na enkele uren is het lichaam wederom onder de steiger vandaan gedreven.



De Surinaamse Maritieme Politie was ter plaatse en heeft het lijk naar de platte brug te Waterkant gesleept.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk wordt vrijgegeven aan de nabestaanden of in beslag genomen voor onderzoek.