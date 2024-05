Abiamofo laat inzet dienstvoertuigen EBS voor ABOP-propaganda in Moengo onderzoeken

Het mag volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen niet dat dienstvoertuigen van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) worden gebruikt om propagandavlaggen van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) te plaatsen.

“Het zou niet mogen. Dat kan niet. Ik kan me niet voorstellen dat het is gebeurd. Wij zullen het onderzoeken”, zei de Surinaamse bewindsman woensdagavond op een persconferentie na de Regeringsraadvergadering (RRV).

In een video op Facebook is te zien hoe twee dienstvoertuigen van het energiebedrijf in Moengo worden gebruikt om vlaggen op hoge masten, kennelijk stroompalen, te plaatsen.

Aanvankelijk gaf Abiamofo aan deze video niet te hebben gezien. Nadat hij deze terstond door aanwezige journalisten kreeg opgestuurd gaf hij aan de link niet te kunnen openen omdat hij geen Facebook heeft. Wel is het volgens hem niet de bedoeling dat overheidsvoertuigen of welk staatsbedrijf dan ook worden ingezet voor politieke activiteiten.