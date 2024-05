Eerste editie van Marketing Mindscape in Suriname

Op 27 mei wordt de eerste editie van Marketing Mindscape georganiseerd in het Assuria Event Center in Suriname.

Marketing Mindscape is een eendaags evenement waarbij marketing-, reclame en branding professionals samenkomen om deel te nemen aan interactieve sessies en activiteiten.

Het thema voor deze eerste editie is “Ignite your vision; Get Triggered!’’. De dag zal worden opgedeeld in interactieve sessies, panel discussies en netwerken.

De keynote speaker voor dit event is Dr. Sara Al Madani uit Dubai, die het geheel zal afsluiten. Kijk voor meer info op www.event.sr.