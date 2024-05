Parmessar: “Guyana bezig natuurlijke hulpbronnen Tigri-gebied in kaart te brengen”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei dinsdagavond in De Nationale Assemblee (DNA) vernomen te hebben dat de regering van Guyana bezig is met het in kaart brengen van hun natuurlijke hulpbronnen, maar dan inclusief de natuurlijke hulpbronnen in het betwiste Tigri-gebied. Volgens de politicus kan dit helemaal niet door de beugel, omdat het Tigri-gebied Surinaams grondgebied is. De Surinaamse regering zou daarom urgent diepgaand moeten ingaan op deze kwestie.

“Ik vraag zeer bijzondere aandacht van de regering in deze zeer delicate kwestie. Klopt deze informatie? En welke stappen heeft de regering in deze gezet? Welke informatie ondernemen wij? Ik protesteer met klem dat we blijven toekijken”, zei Parmessar.

Volgens de NDP’er heeft Guyana zich niet gehouden aan de afspraak om het betwiste gebied te demilitariseren. Want er waren eerder afspraken in Caricom-verband gemaakt dat tenminste dat gebied gedemilitariseerd zou zijn.

Het is niet de eerste keer dat de NDP-fractieleider aandacht vraagt voor de handelingen van de Guyanese regering op het betwiste gebied. Eind vorig jaar protesteerde hij ook tegen het feit dat de Guyana een landkaart bij het Internationaal Gerechtshof heeft gepresenteerd waarop het Tigri-gebied als integraal deel van het Guyanees grondgebied werd gepresenteerd.

Parmessar waarschuwde de Surinaamse regering voor de manier waarop Guyana opereert en steun zoekt bij diverse internationale organisaties, terwijl Suriname helemaal stil blijft.