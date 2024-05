Vp Brunswijk zal niet automatisch kant kiezen van jongere broer Leo

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is niet van plan om automatisch de kant te kiezen van zijn jongere broer Leo Brunswijk, die momenteel als directeur in een strijd is verwikkeld met de personeelsbond (OWOS) bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS).

“Als het gaat over werk, dan werk ik zonder aanzien des persoons. Dan gaat het niet over een jongere broer, want dat interesseert me niet. Ik ben leiding van het land en dat betekent dat je er voor iedereen bent. Het is toevallig dat hij leiding geeft daar bij de EBS. Wanneer je iemand ontslaat en er zijn grondige redenen en je kan dat rechtvaardigen, dan staan we achter jouw.

Maar wanneer dat niet gerechtvaardigd kan worden dan gaan we kijken. Dat ding is hoor en wederhoor en wij als regering gaan niet zeggen dat EBS al een besluit heeft genomen en wij gaan niets zeggen. Nee, we gaan de directie oproepen”, zei de vicepresident woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Leden van de OWOS hebben kort daarvoor een petitie overhandigd aan Brunswijk. De vp verzekerde de groep ervan deze case, waarbij bondsvoorzitter Marciano Hellings ontslag is aangezegd en de bond op basis daarvan ontslag opeist van de totale directie van de NV EBS, in de Raad van Ministers te bespreken en een gepaste oplossing te zoeken.

Volgens de vp moeten zaken niet erger worden gemaakt dan die nu al zijn. De vp ontkende iets af te weten van de aanschaf van dienstvoertuigen voor de directie van het energiebedrijf en zich ook niet bezig te houden met geruchten op sociale media aangezien hij daar niet helemaal gek van wilt worden. Nu de mensen formeel naar hem zijn gekomen, zal hij wel aan deze case werken.