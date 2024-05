Een e-bike is woensdag omstreeks 18.00 uur onbeheerd aangetroffen op een open perceel naast Ramcharan slijterij aan de Hernhutterstraat.

De politie vermoedt dat het rijwiel van diefstal afkomstig is. De e-bike is in beslag genomen en gebracht naar het bureau.

De eigenaar kan zich aanmelden op politiebureau Nieuwe Haven met medeneming van relevante stukken ter overtuiging.