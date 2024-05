Onderzoek bij woningen officier van justitie en leden arrestatie team

Bij de woning van officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie, die op 19 maart door de procureur-generaal in Suriname was ontlast van haar werkzaamheden, is vanmorgen een onderzoek gestart.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit te maken heeft met de aanvang van het Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO), in een zaak waarbij Tjin Liep Shie en anderen mogelijk betrokken waren bij strafbare feiten.

Het draait om een jarenlang onderzoek naar een drugszaak te Kaaimangrasi. Uit het onderzoek is gebleken dat diverse politiemannen betrokken waren bij deze zaak, waaronder vijf leden van het Arrestatie Team (AT) van de Surinaamse politie.

De agenten worden verdacht van het vervoeren van drugs en personen met een verdachte status, met auto’s van het A-Team.

Ook Tjin Liep Shie’s partner die als hoofd bij het landelijke arrestatieteam werkt, werd net als enkele collega’s van het team naar huis gestuurd hangende het onderzoek.

Vandaag zijn ook de woningen van vijf AT’ers simultaan doorzocht door het Justitieel Interventie Team (JIT). Vernomen wordt dat de agenten gisteren officieel als verdachten zijn aangemerkt door het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De advocaat van Tjin Liep Shie’s partner, mr. Raoul Lobo, zegt dat hij in dit stadium geen informatie kan vrijgeven. Hij volstond met de bevestiging dat het GVO is gestart.