Asabina: “Regering moet geen foefje uithalen om koers kunstmatig hoog te houden”

De Surinaamse regering moet volgens BEP-fractieleider Ronny Asabina geen foefje uithalen om de valutawisselkoersen kunstmatig hoog te houden.

“Want die koers in Suriname is gedropt met 20%. We weten dat er nu een grote gap is tussen de Centrale Bankkoers en de koers die tot stand komt door vraag en aanbod. Mi go pai na skoro gi wan pikin en den man e aksi wan koers fu 37 SRD voor een dollar. Terwijl wanneer je naar de cambio gaat om te wisselen, krijg je een koers van 30 SRD. Dus de regering moet geen foefje uithalen om die koers kunstmatig hoog te houden”, zei Asabina dinsdagavond in De Nationale Assemblee (DNA).

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) verwacht dat de dalende trend van de wisselkoersen zal aanhouden. Er is echter wel een groot verschil tussen de Centrale Bankkoers en de cambiokoers.

De moederbank constateert een tendens van dalende wisselkoersen, wat impliceert dat de SRD in waarde toeneemt ten opzichte van de US-dollar en de euro in vergelijking met de wisselkoersontwikkelingen in het eerste helft van 2023. Asabina stelt dat indien de Centrale Bankkoers ook dropt met 20%, zij dan een probleem zal hebben voor wat betreft de goedgekeurde begroting over dit dienstjaar.

“Omdat die begroting gebaseerd is op een koers van 38 SRD. En dat moet de regering aan de samenleving vertellen”, aldus Asabina.