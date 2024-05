Twee basisscholen gerenoveerd door Surinaamse en Amerikaanse militairen

Twintig leden van de South Dakota National Guard (SDNG) vertoefden van 17 tot en met 26 april in Suriname om samen met Surinaamse militairen van het Commando Civiel Technische Werken (CCTW) renovatiewerkzaamheden uit te voeren op de OS Dijkveld en OS Albergaschool. Het project is onderdeel van het State Partnership programma tussen het ministerie van Defensie en de SDNG en is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur.

De renovatiewerkzaamheden hebben een waarde van UDS 60.000. Op donderdag 25 april brachten minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, kolonel Werner Kioe A Sen (bevelhebber Nationaal Leger) en VS-ambassadeur Robert Faucher een bezoek aan de Albergaschool om daar persoonlijk de werkzaamheden te bezichtigen. Daarbij zijn ook enkele schooltassen overhandigd aan de leerlingen van deze school.

Minister Mathoera gaf aan dat het betekenisvolle, belangrijke en duurzame projecten zijn voor de Surinaamse samenleving. Het is voor de bewindsvrouw een heel trots en gelukkig moment om iets terug te geven aan scholen, om een betere leer en werkomgeving te creëren voor de leerlingen en leraren. “Als we iets kunnen doen om het milieu te verbeteren, moeten we dat doen. De renovatie van twee scholen demonstreert ook de geweldige samenwerking die we hebben met South Dakota en de Verenigde Staten”, aldus de bewindsvrouw.

De minister gaf verder aan dat de kracht van het leger niet alleen getoond wordt op het slagveld, maar ook in het dienen van de gemeenschap, en het ondersteunen van andere overheidsinstanties. “We proberen ons best te doen om te ondersteunen waar we kunnen. En ik denk dat als we de handen ineenslaan, we geweldige resultaten kunnen bereiken en dat gaat allemaal over partnerschappen”, aldus Mathoera.

Het project is volgend ambassadeur Faucher belangrijk voor de VS. Het gaat volgens de diplomaat niet alleen om de renovatie van de scholen, maar om de toekomst van de kinderen. Een goede omgeving helpt bij het bieden van goede educatie. Ook hebben de militairen van beide landen veel van elkaar kunnen leren. “Suriname is jong, democratisch en wij kunnen helpen en ondersteunen voor de institutie van de democratie” stelt de ambassadeur.

Faucher kijkt uit naar meer projecten van samenwerking. “Door zulke projecten wordt de band sterker en sterker. Het geeft een goed gevoel, brengt mensen bij elkaar en wij leren tijdens deze projecten ook veel van elkaar”.