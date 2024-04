Drie Javaanse themadagen: ‘Omarm je roots’

De Stichting Rukun Budi Utama organiseert de komende maanden ‘Omarm je roots‘. Dit project bestaat uit drie Javaanse themadagen en het voornemen om een nieuwe documentaire te laten maken. Bij de eerste twee themadagen draait het om de vertoning van de documentaire Meer Dan Kling Klang Klong; De Klanken van Overleving.

Op zondag 26 mei 2024 is de documentaire te zien in Podium Noord te Den Haag. In het randprogramma een optreden en workshop van de gamelangroep waar de film over gaat; Bangun Tresna Budaya. Klik hier voor kaarten.

Op donderdag 13 juni wordt de documentaire vertoond in het Laaktheater. Senioren kunnen dan bij woongemeenschap Wisma Tunggal Karsa worden opgehaald om samen naar Laaktheater te gaan. Het is mogelijk gemaakt door woningbouwcorporatie Arcade. Aanmelden voor busvervoer gaat via Andre (Rientje) Sanrodji van SCSV De Ster. Dangroep Budaya Mekar Sari verzorgt de Javaanse dansen en na de voorstelling is er tijd voor gezellig samenzijn met zang en hapjes.

De derde themadag vindt plaats op zondag 25 augustus. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht, maar de planning is om voor dit event in ieder geval een foto-expo te maken, met daarin verhalen en portretten van ex-deelnemers van de Putri/Putra Holland Verkezing. Deze personality verkiezing voor jonge dames en heren met een (Surinaams) Javaanse of Indonesische achtergrond werd in het verleden tot aan 2013 door RBU georganiseerd. Hiermee wil RBU op zondag 25 augustus ook stilstaan bij haar 48 jarig bestaan.