Gewapende roofoverval in woning achter magazijn groothandel

Vijf gewapende en gemaskerde criminelen hebben woensdagavond een roofoverval gepleegd in een woning aan de Burenstraat in Suriname.

De ouders van de aangeefster zijn in China en de vrouw was ten tijde van de overval thuis met haar oom en tante. Ze hebben een groothandel waarbij de goederen zijn opgeslagen in het pand voor het woonhuis.

Vernomen wordt dat haar oom in de avond op het balkon zat toen hij overrompeld werd door vijf criminelen. Onder bedreiging van wapens is hij de woonruimte binnengebracht. Op dat moment waren ook de aangeefster en haar tante in de woning en werden zij ook overvallen.

De rovers maakten bijkans 30.000 Surinaamse dollars een brandkast met daarin sieraden en een onbekend geldbedrag buit. Daarnaast zijn ook de mobiele telefoons van de slachtoffers meegenomen.

Tijdens de roof is de oom mishandeld door de rovers waardoor hij een bult op het voorhoofd heeft opgelopen. De rovers lieten alle slachtoffers gekneveld achter. De politie van Centrum was na de melding ter plaatse voor onderzoek.

Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.