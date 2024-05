Uit Nederland gevluchte drugsverdachte in Suriname vast voor rekruteren koeriers

De Narcotica Brigade in Suriname heeft donderdag een drugshandelaar die bekend staat als ‘Don’ op een adres in Paramaribo aangehouden.

Tegen deze verdachte loopt er ook een onderzoek in Nederland ter zake overtreding wet verdovende middelen, maar hij heeft kans gezien uit te wijken naar Suriname, meldt de Surinaamse politie.

‘Don’ wordt er in Suriname van verdacht lid te zijn van een drugsorganisatie die koeriers rekruteert en met drugs stuurt naar het buitenland.

Hij werd na intensief speurwerk aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname. In de woning waar de verdachte is aangehouden, is er een groot aantal patronen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is vervolgens overgebracht naar het politiebureau, alwaar hij zal worden voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie.

Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak worden verricht.