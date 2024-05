Karto: “Straks gaat men propaganda maken dat de VHP buizen heeft aangelegd”

PL-parlementariër Evert Karto neemt het de coalitiepartner VHP, onder wie het beheer van het ministerie van Financiën & Planning in Suriname valt, kwalijk dat zij al vier jaren niet kan meewerken om schoon drinkwater voor de bewoners van Alkmaar in het district Commewijne te brengen.

“Waaraan ligt het dat de aannemer die belast is om hoofdbuizen aan te leggen aan de Pandit Tilakdharieweg zijn geld niet kan krijgen om dat project voort te zetten. Hoe lang moeten de bewoners van Alkmaar nog wachten om te genieten van schoon drinkwater? We zijn vier jaren verder. Straks gaat men propaganda hiermee spelen: ‘de VHP heeft buizen aangelegd’. Dat kan niet!”, zei Karto dinsdagavond in De Nationale Assemblee (DNA).

Vicevoorzitter Dew Sharman wees Karto erop dat politieke partijen geen waterleidingbuizen aanleggen, maar dat dit een verantwoordelijkheid is van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). De PL’er nuanceerde zijn uitspraak hierna en zei dat het land straks richting de verkiezingen gaat. Dit zal volgens hem dan worden gebruikt om mensen te misleiden.

De parlementariër stoorde zich ook eraan dat ondanks de regering vorig jaar 7 miljoen US dollars aan de SWM heeft toegezegd om het aanhoudende drinkwaterprobleem in verschillende buurten van het land aan te pakken, dit geld ruim negen maanden verder nog steeds niet beschikbaar is gesteld.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi merkte op dat de VHP, ABOP en PL in dezelfde coalitie en regering zitten, terwijl Karto zelf ook werkzaam is bij de SWM.

“En Karto weet hoe het daar aan toegaat. Misschien kan hij ook aangeven of de SWM een bedrijf voor werkverschaffing is geworden of een bedrijf is dat water moet leveren aan de samenleving. De kwestie van de 7 miljoen US dollars is hier aan de orde geweest en de minister van Financiën heeft toen aangegeven dat de SWM aan een aantal formaliteiten zal moeten voldoen alvorens overgegaan zal worden tot betaling. Ik wil van de minister van NH weten of men inderdaad heeft voldaan aan de formaliteiten in plaats van hier te staan en te beschuldigen”, aldus Jogi.