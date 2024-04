Voetballer Brian Elshot trekt boetekleed aan en zegt sorry

Voetballer Brian Elshot heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag afgelopen zondagmiddag na de U14 wedstrijd tussen Robinhood en Puwanani.

Elshot ging daarbij in discussie met de arbitrage hetgeen uit de hand liep en uitmondde in een gevecht, waarbij later een waarschuwingsschot werd gelost.

Elshot noemt zijn gedrag onacceptabel en zegt dat het nooit meer zal gebeuren. In een verklaring op Facebook zegt hij over zijn gedrag:

“Ik zal dat veranderen en voortaan andersom gaan met zulke situaties gezien het om minderjarigen gaat is het totaal niet netjes wat ik heb laten zien in plaats van het goed voorbeeld geven gaf ik juist het niet goeie voorbeeld ik ga mijn fout herstellen en door gaan met het geen waarmee ik bezig ben dats bezig zijn met jonge voetballers.

Ik bied mij verontschuldigen aan de jongens van school robinhood u14 en ook puwanani toeschouwers coaches coördinatoren ouders en de arbiter’s en ook naar sv robinhood het zal niet meer gebeuren. My bad, sorry!” zegt hij vandaag in de verklaring.