VIDEO: Schot gelost tijdens onregelmatigheden na voetbalwedstrijd

De U14 voetbalwedstrijd tussen Robinhood en Puwanani in Suriname, is afgelopen weekend behoorlijk uit de hand gelopen. Er ontstond een opstootje met de arbitrage, waarna een agent in burger uiteindelijk een waarschuwingsschot heeft gelost.

De exacte aanleiding is niet geheel duidelijk, maar uit onderstaande beelden is op te maken dat enkele volwassenen verhaal gingen halen bij de arbitrage, na een penalty. Allereerst was dat de man in het wit shirt, die in discussie ging met de arbiters.

Kort daarna ging ook een vrouw met een bril in discussie met de arbiter, waarbij ze met haar hand richting zijn hoofd zwaaide. Een van de andere arbiters sprak haar hier onmiddellijk op aan. Dit viel niet in goede aarde bij de man in het rood t-shirt die op de arbiter afstapte. Er ontstond een handgemeen tussen de twee waarna de zaak escaleerde.

De man in het wit t-shirt greep de arbiter bij de keel, waarna er een gevecht uitbrak en de twee op de grond terecht kwamen. Een agent in burger snelde zich naar de arbiters en haalde zijn wapen tevoorschijn. Onder zijn begeleiding werd de arbitrage weggebracht.

In de video is dan goed te zien dat de man met het witte t-shirt als een dolle stier weer naar de arbitrage rent, waarna de agent besluit een waarschuwingsschot in de lucht te lossen. De man met het wit t-shirt wordt dan door een groep andere mannen tegengehouden.

De video werd maandag massaal gedeeld op social media en heeft veel stof doen opwaaien.