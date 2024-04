Doekhie: “NDP onder leiding van Abrahams is ten dode opgeschreven”

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) doet het heel slecht onder de nieuwe leiding van Ramon Abrahams. Dat vindt de Surinaamse oud-parlementariër voor de NDP Rashied Doekhie.

“Wanneer de partij besloten heeft om met zo een leiding door te gaan, dan ga ik mijn hoofd moeten buigen. In de zin dat ik wel mijn stem hard heb laten horen. Men denkt dat ik iets tegen Abrahams heb. Ik heb niets tegen Abrahams. Abrahams heeft mij persoonlijk nooit bestolen en nooit heeft hij me een cent gevraagd. Maar wanneer het zakelijk politiek bekeken gaat om de partij, dan heb ik wel veel problemen met hem”, zei Doekhie in een interview met Stanvaste Radio.

Volgens de NDP’er kan Abrahams de partij altijd op een andere manier in een andere positie ondersteunen, maar niet in de functie van waarnemend voorzitter. “Geef iemand anders die kans. Maar als men niet wil horen, dan moet men voelen. De partij met deze leiding is ten dode opgeschreven. De NDP heeft genoeg potentieel kader, maar mensen die al 30 tot 40 jaar daar zijn blijven steeds zeggen: ‘ik wil niets, ik zoek niets’. Maar yu wani grabu alla positie”, aldus Doekhie.

Volgens de oud-parlementariër is het belangrijk om na te gaan wat het electoraat wil bij de NDP en niet wat een groepje in de top van de partij wilt hebben. En hoewel Desi Bouterse volgens de statuten nog voorzitter is van de partij, zou er wel een tussentijdse managementteam bij de paarse partij moeten worden gekozen.

“Hou een verkapte verkiezing en laat mensen die belangstelling hebben hun naam op de lijst zetten. Dan zal je zien. Ik heb altijd gezegd dat het volk hunkert naar nieuw elan. Laten we een vrouw dus de kans geven. Laten wij Jenny Simons namens de partij naar voren duwen en haar koesteren. Maar je kan haar ook niet als presidentskandidaat voorstellen als de partijleiding niet gelust wordt. De ”, aldus Doekhie.

Voor Doekhie is voorzitter Desi Bouterse overigens helemaal niet gevlucht, omdat hij 20 jaar celstraf zou moeten uitzitten. De oud-president is naar zijn mening gaan relaxen. “Bouterse is niet iemand die vlucht”, aldus Doekhie.

Begin deze maand nog zei NDP-topper tevens oud-parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons nog, er zeker van te zijn dat haar partijgenoot Abrahams voor geen enkele hoge functie zal gaan bij eventuele verkiezingswinst in 2025. Abrahams is als ex-minister van Openbare Werken tijdens de regering Bouterse 1 beschuldigd van grootschalige corruptie. Veel personen zowel binnen als buiten de paarse partij zien hem daarom geen voorhoederol vervullen indien deze partij weer regeermacht krijgt.

Simons die het eerder opnam voor Abrahams, voerde aan dat hij niet gekozen is als vervangend voorzitter, omdat hij reeds eerder voor de algemene leden vergadering van 23 maart optrad als waarnemend voorzitter bij afwezigheid van voorzitter Desi Bouterse.