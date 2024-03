Ramon Abrahams waarnemend voorzitter NDP

Als gevolg van haar statutaire verplichting heeft de NDP op zaterdag 23 maart een algemene leden vergadering belegd in haar partijcentrum OCER. Leden van alle organen en instituten over het gehele land hebben acte de present gegeven, meldt de NDP in een persbericht.

Volgens de NDP zijn er op deze bijzondere bijeenkomst belangrijke besluiten de partij betreffende genomen, die de organisatie verder ordent en klaarstoomt voor een succesvolle deelname aan de verkiezingen in mei 2025.

De vergadering voorgezeten door Ramon Abrahams en overige leden van het hoofdbestuur, heeft succesvol de agenda uitgewerkt na gedegen voorbereiding. De vergadering werd geinformeerd over het besluit van het hoofdbestuur conform de statutaire bepaling houdende de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement. Deze is niet in strijd met enige bepaling in de statuten en geeft slechts een nadere toelichting op de statutaire bepalingen.

De belangrijkste aanpassingen bieden een verduidelijking ten aanzien van de waarneming bij afwezigheid van hoofdbestuursleden. Zo is bepaald dat bij onstentenis van de voorzitter, diens afwezigheid of belet, deze wordt waargenomen totdat de voorzitter wederom beschikbaar is, door de eerste ondervoorzitter. Bij belet van de secretaris of penningmeester worden deze waargenomen door andere hoofdbestuursleden die de schriftelijke volmacht hiertoe hebben verkregen, van tenminste de gewone meerderheid van het hoofdbestuur.

Voorzitter Desi Bouterse is sinds januari 2024 spoorloos voor het uitzitten van 20 jaar celstraf voor de 8 decembermoorden. Het Openbaar Ministerie is reeds bezig met de opsporing van de hoofdverdachte Bouterse en Iwan Dijksteel. Zij hebben zich tot en met vandaag niet aangemeld en of iets van zich laten horen.

Zeer belangrijk is te vermelden dat het agendapunt over de verlenging van het zittingstermijn van het huidig hoofdbestuur, de afdelingen en subafdelingen, bekrachtigd is geworden door de vergadering met de aantekening dat er 1 onthouding was. Dit besluit houdt in dat het zittingstermijn verlengd is geworden tot juli 2026. Middels deze verleende goedkeuring zullen ook de overige partijorganen, instituten en commissies, inclusief de verificatiecommissie, gehandhaafd blijven.

Tijdens de vergadering is ook het verslag van de secretaries en het verslag van de penningmeester, over het bestuursjaar 2019-2023 behandeld. De voorzitter van de verficatiecommissie heeft verslag gedaan over de controle over het financieel beleid, gevoerd door de penningmeester, en geeft aan dat decharge verleend kan worden voor het gevoerde financieel beheer, welke ook terstond werd verleend door de vergadering.

Na de formele sluiting van de vergadering hield de waarnemend voorzitter een korte maar zeer bemoedigende toespraak. “De Nationale Democratische Partij is robuust. Wij moeten echter heel bewust met dit gegeven omgaan, gezien de meest belangrijke taak waarvoor wij als partij nu staan, namelijk de verkiezingen van mei 2025 succesvol afronden. Op weg naar deze datum is het van eminent belang dat de eenheid binnen onze organisatie, op elk moment wordt gedemonstreerd. Deze eenheid zijn wij aan elkaar, aan onze leider Desire Delano Bouterse, maar vooral aan Suriname verplicht”. De NDP is zich ervan bewust dat de persoonlijke en politieke aanvallen veel en zwaar zullen zijn. Abrahams vroeg de vergadering om zich daardoor niet uit het veld te laten slaan.

Ervan bewust dat scenario’s, het nep cq fake nieuws en desinformatie, over de zogenaamde neergang en val van de NDP, bewuste psychologische aanvallen zijn om leden en het electoraat te misleiden en om de stembusgang te beinvloeden, zal er gegarandeerd een gepast weerwoord worden gepresenteerd.

Abrahams gaf een duidelijke boodschap mee aan de leden, namelijk dat hij geen ambities koestert om publieke dan wel politieke functies te bekleden, geen president , vicepresident, minister, DNA-lid, directeur of rvc positie benadrukte hij. Hij gaf aan dat samen met de partij hij alles wat in zijn vermogen is zal aanwenden om de verkiezingen van mei 2025 in het voordeel van de partij te beslechten.

Suriname verkeert onder de meest ellendige omstandigheden ooit vanaf de onafhankelijkheid. Het beleid van het huidig regiem is catastrofaal op elk gebied en staat haaks op de sociaal-democratische beginselen van de NDP. Hierop zal een antwoord geformuleerd moeten worden om met vereende krachten elke vorm van sabotage, uitstel, beinvloeding van de verkiezingen van mei 2025 en de verdere vernietiging van de sociaal-maatschappelijke orde te kunnen detecteren en te bestrijden, meldt de partij.