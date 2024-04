Negende verdachte vast in drugszaak SLM-vliegtuig

In de zaak waarbij op 6 maart jongstleden 593 kg cocaïne in een SLM-vliegtuig in Suriname werd aangetroffen, is afgelopen week nog een verdachte aangehouden. Eerder waren al acht personen in verband met het onderzoek aangehouden en in verzekering gesteld.

De aangehouden man is de 45-jarige D.B., die loodsmedewerker is van een pakkettenbedrijf.

De verdachte werd gaande het onderzoek in beeld gebracht en werd op zijn werkplek aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

D.B. is na te zijn voorgeleid in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Met de aanhouding van D.B. zijn er nu negen verdachten in deze zaak in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.