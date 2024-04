Dijksteel uit bezorgdheid over toename HIV/Aids en Syfilis onder jonge Surinamers

VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel heeft dinsdagavond in De Nationale Assemblee (DNA) extra aandacht gevraagd voor de HIV/Aids zorg in Suriname.

“We hebben gezien dat eigenlijk sinds januari vorig jaar, en de nadruk in december 2023 bij Wereld Aids Dag, dat er een toename heeft plaatsgevonden van de prevalentie van aids geïnfecteerde in Suriname. En dat is een toename van 1.1% in 2020 naar 1.6% in 2023. En dat is een stijging van bijkans 50%. Dat is schrikbarend”, benadrukte Dijksteel tijdens de openbare vergadering waarbij volksgezondheid, veiligheid en de energie- en watertarieven centraal stonden.

Vanuit de vaste parlementaire commissie voor Volksgezondheid heeft zij een cc van een brief ontvangen, waarbij de HIV/Aids behandelaren een noodkreet uiten over het ontbreken van aidsremmers (ART’s), belangrijke instrumenten, test and treat- beleid, aanpak van stigma en discriminatie en een grote bewustwordingscampagne met betrekking tot HIV/Aids.

Verder is er ook een toename van syfilis te merken. “Een bewustwording waarbij men preventief te werk gaat met betrekking tot deze ziekte. Wat we ook hebben gezien is een toename van syfilis en we hebben nog geen beleid daarop gezien.

Er is december vorig jaar ook vanuit de Spoedeisende Hulp alarm geslagen dat jonge dames die zwanger zijn al in stadium 4 syfilis op de SEH terechtkomen. En we zien ook daar onvoldoende campagne met betrekking tot bewustwording. We eisen dat er hiervoor prioriteit komt, omdat we niet willen dat seksueel overdraagbare aandoeningen weer de kop opsteken. Het zijn deze jonge mensen die we nodig hebben om ons land op te bouwen”, aldus Dijksteel.