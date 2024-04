Twee mannen vast in roofzaak waarbij arts thuis werd beschoten

In de zaak waarbij een 52-jarige arts op 16 april een schotwond opliep tijdens een roofoverval aan de Herman Steinbergstraat in Suriname, zijn twee verdachten aangehouden door de politie.

De vrouw werd van haar tas inhoudende persoonlijke spullen en een zwartgelakt voertuig beroofd.

Twee mannen gekleed in camouflage jassen zagen kans om het slachtoffer bij thuiskomst te overvallen in de garage van haar woning aan de Herman Steinbergstraat. Tijdens de beroving werd de vrouw in de borststreek geschoten door een van de verdachten.

De verdachten renden de garage binnen.

Het slachtoffer werd van haar tas met daarin persoonlijke spullen en geld beroofd. Na de beroving vluchtte één van de verdachten te voet weg, terwijl de tweede met het voertuig van het slachtoffer dat in de garage stond geparkeerd weg reed.

De verdachte die te voet vluchtte werd waarschijnlijk opgehaald door de tweede, waarna zij het voertuig aan de Bolletriestraat onbeheerd met draaiende motor achterlieten (foto onder). De verdachten vervolgden hun vlucht verder te voet richting de Van ’t Hogerhuysstraat in een onbekende richting.

Het slachtoffer werd in allerijl per ontboden ambulance afgevoerd voor verdere verpleging (foto boven). De zaak werd door bureau Nieuwe Haven overgedragen aan de recherche van de afdeling Kapitale Delicten (KD) van de Surinaamse politie.

Enkele dagen na de beroving werd de 34-jarige D.S. aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Midden en overgedragen aan KD. Gaande het onderzoek en na goed speurwerk van de Intelligence Unit van RBTP werd F.K.(38) in beeld gebracht en door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden en ter voorgeleiding aan KD overgedragen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.