Vrouw beschoten bij roofoverval te Abra Broki 

Een vrouw is vanmiddag in haar borststreek geschoten bij een roofoverval op de hoek van de Calcutta- en Herman Steinbergstraat in Suriname.

Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar toestand is onbekend.

De beroving werd gepleegd door twee mannen die na de daad in een zwart gelakt voertuig zijn gevlucht richting Slanhenhoutstraat. De buit is nog onbekend.

De verschillende politie-eenheden waren ter plaatse gedirigeerd voor onderzoek. De vluchtauto is aan de Bolletriestraat aangetroffen en in beslag genomen.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.