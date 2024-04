Santokhi in Nickerie: “Grondprobleem gegroeid tot een politiek probleem”

President van Suriname tevens voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, heeft al genoeg van de perikelen rondom de uitgifte van grond vanuit het door de coalitiepartner ABOP gerunde ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

Tijdens een warming-up massameeting in Nickerie afgelopen zaterdag benadrukte het staatshoofd dat het grondprobleem ondertussen is gegroeid tot een politiek probleem. En hoewel GBB-minister Dinotha Vorswijk momenteel met verlof is, verzekerde hij de partijachterban in het westen dat zij de komende dagen moeten volgen hoe er de komende dagen politiek zal worden ingegrepen.

“En een politiek probleem moeten we politiek oplossen. En komende dagen: volg ons we gaan dit politiek oplossen. Maar ik hou rekening, want de minister is met verlof”, benadrukte Santokhi.

Momenteel staat GBB onder leiding van een ad-interim minister, terwijl er in de politieke top is afgesproken dat er capaciteitsversterking op het ministerie zal moeten komen. Momenteel is de capaciteit versterkt in de structuur met een nieuwe directeur (vanuit de VHP) die de opdracht heeft om alle achterstanden aan te pakken en alle beroepschriften, die vanuit het kabinet van de president komen, moet gaan oplossen.

“En die directeur fungeert al vanaf twee maanden geleden. Er waren 8.000 stukken vanuit het kabinet van de president gegaan naar het ministerie van GBB. Sinds de directeur daar zit, zijn er al 4.000 hiervan in de twee maanden al aangepakt en opgelost. In twee maanden tijd”, stelde Santokhi.

De president gaf aan dat hij afgelopen vrijdag de ad-interim GBB-minister met haar staf bij hem heeft laten komen en daarbij de opdracht heeft gegeven om voor het einde van dit jaar alle achterstanden, alle dubbele uitgiftes en alle andere conflicten met grondzaken op te lossen.

“En ik ga ze elke week op het kabinet laten komen om verslag uit te brengen. Want het gaat opgelost worden, omdat ik weet dat dit zorg voor enorm veel onzekerheid in de samenleving. En wat doen wij als VHP? Wij komen met een beleid om jullie te beschermen, zodat jullie je gronden kunnen omzetten in eigendom met grondconversie”, aldus de president.