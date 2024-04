JusPol: Betaling arrestantenvoeding geen politieke kwestie

Tijdens de persconferentie die op 27 april in Nickerie werd gehouden, werd het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) geconfronteerd met het probleem van de betalingsachterstand voor levering van arrestantenvoeding dat vorig jaar speelde in het district. Volgens de Nickeriaanse samenleving ligt het probleem bij het Ministerie van Financiën en Planning die in haar ogen JusPol politiek tegenwerkt. Sharma Lakhisaran, directeur Justitie, ontkende politieke tegenwerking.

De directeur legde de situatie, naar zijn zeggen, wat technisch uit. “We hebben code 6.12, waar onze aanschaffingen zoals brandstof, arrestantenvoeding maar ook kleding en alle andere logistieke middelen uit worden betaald. Er zijn een aantal calamiteiten geweest, waardoor ons budget op code 6.12 in 2023 al in juli was uitgeput. Vooral brandstof en arrestantenvoeding kon niet meer betaald worden”, verklaarde de directeur.

“Het Ministerie van Financiën en Planning kwam in en betaalde een deel van de brandstofrekening, maar kon de rekening voor arrestantenvoeding niet voldoen”, aldus Lakhisaran. Hij gaf verder aan dat hiet hierbij gaat om de brandstofrekening die eerder vier miljoen SRD bedroeg. Deze is intussen gestegen naar twaalf tot veertien miljoen SRD. Daarnaast is er de rekening voor de arrestantenvoeding die Suriname elke maand vier miljoen SRD kost.

Lakhisaran gaf ook aan dat na de suppletoire begroting tot deelbetaling kon worden overgegaan, waarna de rest naar begrotingsjaar 2024 werd overgeheveld. De directeur benadrukte dat er, zeker wat brandstof betreft, geregeld hulp is gekomen van andere ministeries zoals Openbare Werken en Financiën en Planning.

De directeur besloot met de woorden: “We moeten gaan reguleren wat brandstof betreft en ook met andere zaken moeten we zorgvuldig en zuinig omspringen.”