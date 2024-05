Politie Flora arresteert scholieren die andere scholiere op straat mishandelen

De politie in Suriname heeft dinsdagmorgen drie scholieren aangehouden, nadat ze een 13-jarige medescholiere maandag op straat sloegen.

Het gedrag van de meisjes werd gefilmd en op de beelden is te zien hoe drie meisjes gekleed in een blauw uniform en één in een wit shirt, een andere scholiere aanvallen.

Het meisje werd door haar medescholieren mishandeld, omdat ze door hen ervan beschuldigd werd roddels te verspreiden.

Ze werd door de vier medescholieren in een inham dicht bij de Mr.J. Lachmonstraat aangevallen toen ze naar de bushalte liep. Een omstander filmde het gebeuren en plaatste dit op social media.

Het meisje deed dinsdag bij de politie van bureau Flora, aangifte van openlijke geweldpleging. De wetsdienaren pakten de zaak meteen aan, waarna de 15 jarige J.J., de 12 jarige D.M. en de 13 jarige K.S. meteen werden aangehouden ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie.

Aan de aanhouding van de 4e scholier wordt er gewerkt. Het verdere onderzoek zal door de politie van de afdeling Jeugdzaken voortgezet worden.