Aangetroffen skelet mogelijk van man die gekneveld was

Het skelet dat afgelopen zondag werd aangetroffen te Baling Savanna aan de Krakkaweg in Suriname, is van aan persoon die gekneveld was. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van de Surinaamse politie.

De melding kwam zondag 28 april omstreeks 17.45u binnen. Toen de politie ter plaatse aankwam, trof ze inderdaad menselijke resten aan van een persoon die gekleed was in een zwarte capuchon en een blauwe jeansbroek.

De handen waren achterop de rug vastgebonden met tie-wrap en de voeten waren met een zwart touw vastgezet. Hetzelfde touw was naar de handen gebracht, die ook daarmee waren vastgebonden. Daarnaast was er een doek gebonden om het gelaat.

Bij een ingesteld onderzoek in de omgeving, is niet ver van het skelet een hagelpatroon aangetroffen en in beslag genomen. De politie van Zanderij heeft het verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.

De personalia van de overledene zijn vooralsnog niet bekend. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het vermoedelijk gaat om de stoffelijke resten van een man.