Man tot bloedens toe mishandeld bij beroving Gompertstraat

Aan de Gompertstraat in Suriname, ter hoogte van de Granietstraat, is een man dinsdagmiddag door drie personen beroofd. Daarbij werd hij zwaar mishandeld.

Na de beroving deed het slachtoffer bureau Geyersvlijt aan om hulp te zoeken. Hij bloedde hevig en was niet aanspreekbaar. Er werd een ambulance ingeschakeld die het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afvoerde voor medische hulp.

Uit nader onderzoek is gebleken dat het slachtoffer door drie mannen gezeten in een voertuig, is mishandeld en beroofd. Een van de mannen was gewapend met een ijzeren pijp en een ander met een vuistvuurwapen.

De buit betreft een geldbedrag in US en Surinaamse dollars en een gouden ring. Na de beroving vluchtten de mannen in onbekende richting.

Een paar dagen eerder, op zondag, werd ook al een Braziliaanse man aan de Gompertstraat door drie mannen, vermoedelijk ook van Braziliaanse komaf, mishandeld en gestoken.

Ook dit slachtoffer deed na de beroving en mishandeling bureau Geyersvlijt aan om aangifte te doen.

Volgens het slachtoffer reed hij met zijn bromfiets over de Gompertstraat, gaande in de richting van de Jozef Israƫlstraat. Ter hoogte van de Kleinestraat werd hij plotseling aangevallen door drie mannen.

Een van de mannen haalde een scherp voorwerp tevoorschijn en bracht het slachtoffer een steekverwonding in de buikstreek toe. Na de daad te hebben gepleegd vluchtten de mannen in onbekende richting weg. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben meegenomen.

Vanwege de aard van de verwonding werd een ambulance ingeschakeld om het slachtoffer naar de SEH af te voeren voor verdere medische hulp.

De Surinaamse politie heeft beide gevallen in verder onderzoek. Aan de aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.