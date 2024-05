Arrestanten ontsnapt uit cellenhuis te Groningen

In Suriname zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 15 mei twee arrestanten ontsnapt. Ze waren ingesloten in het cellenhuis te Groningen (Saramacca). De ontsnapping zou tussen 21:00u en 06:00u hebben plaatsgevonden.

Het gaat om de 23-jarige in Nickerie geboren Kelvin Tjin A Ton, die ter zake poging zware mishandeling, bedreiging, vernieling en wederspannigheid in verzekering was gesteld.

De tweede arrestant is Firozhkhan Sherbeg (52), eveneens geboren in Nickerie en ter zake medeplichtigheid aan gekwalificeerde diefstal en diefstal in verzekering gesteld.

De arrestanten hebben het ijzerwerk aan de bovenzijde van het cellenhuis gezaagd en hebben kans gezien om via de ontstane opening te vluchten.

Alle politieposten en eenheden van de Surinaamse politie zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Aan de wederaanhouding van de twee arrestanten wordt gewerkt.