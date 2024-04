Lijk van in rivier gesprongen Indonesische visser geborgen

Het lichaam van de visser die afgelopen vrijdag bij de centrale voor vissershavens aan de Vangbalstraat in Suriname in de rivier was gesprongen en in de diepte verdween, is zondag geborgen uit de Surinamerivier.

De supervisor van het bedrijf waar het slachtoffer werkzaam was, heeft hij het lijk positief herkend.

Vernomen wordt dat één van de vissersboten van het voornoemde bedrijf was aangemeerd. Volgens de bemanning is het slachtoffer van Indonesische komaf van de boot gesprongen en niet meer boven water gekomen.

Waarom hij tot de daad is overgegaan is vooralsnog niet bekend.

Zondagavond is het lijk geborgen uit de Surinamerivier, achter Havenbeheer. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk wordt afgestaan of in beslag genomen voor verder onderzoek.