Visser vermoedelijk gesprongen van boot en in diepte verdwenen

Bij de centrale voor vissershavens aan de Vangbalstraat in Suriname, is een visser vrijdagavond in de rivier terechtgekomen en in de diepte verdwenen.



Vernomen wordt dat één van de vissersboten van het voornoemde bedrijf was aangemeerd. Volgens de benaming is een arbeider van Indonesische komaf van de boot gesprongen en niet meer boven water gekomen.

Waarom hij tot de daad is overgegaan is vooralsnog niet bekend.



De politie van Livorno was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is nog niet terecht. De zoekactie duurt voort.