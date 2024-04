Brunswijk: “Je kunt niet zeggen dat ik een gulden van de Staat heb gestolen”

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk ligt niet wakker van de kritiek op de manier waarop hij in de afgelopen periode met grote hoeveelheden goud pronkt in diverse video’s op sociale media. In een interview liet hij weten te begrijpen dat andere mensen ‘no lob’ show’, maar dat hij er zelf wel van houdt om dit aan mensen te laten zien.

“Ik ga geen geld van de overheid stelen. Ze kunnen me betichten dati a man disi abi gowtu. Daar kunnen ze me wel van betichten, ma ie no man teigi dati mi teki wan golu fu a Staat. Mi ne wroko gowtu, maar ik heb geïnvesteerd in goud en mi e kisi mi pikinpikin sani”, benadrukt Brunswijk.

De beelden worden met regelmaat door de vp zelf op sociale media geplaatst. Daarbij schroomt de ABOP-leider er niet voor om aan te geven dat het geld dat het goud oplevert, gebruikt zal worden voor de verkiezingen. Het gaat volgens Brunswijk om een investering in zijn partij ABOP.

De tweede man van het land voerde aan dat het zijn hobby als oud goudzoeker is om met het geel edelmetaal bezig te zijn. En alhoewel hij conform de wettelijke regelingen van Suriname al zijn goudondernemingen kort voor zijn aanstelling als vicepresident heeft overgedragen aan zijn zoon, moeten mensen volgens hem niet vergeten dat niet de zoon maar hijzelf miljoenen in deze bedrijven heeft geïnvesteerd.

“Mijn zoon heeft niets daar geïnvesteerd. Ik heb daar geïnvesteerd. Natuurlijk, als vp kan ik niet meer lijfelijk aanwezig zijn om te zeggen na mi e draai. Ik draai niet meer. Ik zit niet meer in die nv, want me zoon zit daar. Maar die investering heb ik gepleegd”, aldus de politicus.

De vp benadrukte wederom dat hij alle belastingen over het in ontvangst genomen goud is betaald.

“Goud is directe belasting. Het moment iemand goud gaat verkopen is die 7% direct af. En wanneer hij gaat exporteren, dan is het weer zoveel procent. Dus gowtu ie naf lon go pai belasting. Het wordt direct geint. Overheid e kisi direct direct”, aldus de vp.