Vp Brunswijk neemt weer flinke hoeveelheid goud in ontvangst

Vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk heeft onlangs weer beelden gedeeld, waarin te zien is dat hij een flinke hoeveelheid goud in ontvangst neemt. Dit gebeurde in het afgelopen Paasweekend.

Te zien is dat enkele werknemers met een schaal met goud aan komen rijden. De schaal wordt aan de vp overhandigd waarbij opgemerkt wordt dat het moet gaan om minimaal 5 kilogram aan goud.

Bij een huidige wereldmarktprijs van 67 euro per gram komt dat neer op ruim 330.000 euro, omgerekend 12 miljoen Surinaamse dollars.

Brunswijk die zichzelf aanduid als Bigi Bravo, laat vol trots het edelmetaal zien. Hij maakt daarbij de opmerking dat hij het goud kan gebruiken voor de aankomende verkiezingen in Suriname.

Begin dit jaar deelde hij ook al beelden waarin hij een schaal met goud als zijn aandeel ontving uit handen van twee goudzoekers. In een eerdere video maakte hij de opmerking dat het om de eerste betaling van 2024 ging en dat hij ook de verkiezing ermee gaat financieren.

Het is geen geheim dat Brunswijk van de regering Bouterse in het verleden diverse goudconcessies in handen heeft gekregen. Zijn naam prijkt immers op dit overzicht van uitgegeven goudconcessies, net als de naam van Bouterse’s advocaat Irvin Kanhai.

Brunswijk liet eerder weten dat hij de leiding over zijn goudconcessies aan zijn zoon heeft overgedragen, maar wel betrokken blijft bij de sector.