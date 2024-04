Sadi: “Tamanredjo is nu een e-bike-village”

Het dorp Tamanredjo in het district Commewijne is volgens de Surinaamse parlementariër Ann Sadi veranderd in een ‘e-bike-village’. Het gevaar schuilt volgens de politica in een klein hoekje, vooral voor kinderen die deze e-bikes gebruiken om dagelijks de school te kunnen bereiken.

“En het is gevaarlijk voor jonge kinderen. Omdat ouders die dingen wel aanschaffen, want het is goedkoper voor hun om de school te bereiken aangezien ze de taxi en schoolbus niet meer kunnen betalen. Maar het gevaar is overduidelijk”, zei de NDP’er donderdag tijdens de verdere behandeling van de Wet Instelling Verkeersautoriteit in De Nationale Assemblee (DNA).

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname zei eerder dat de regering het Rijbesluit zal aanpassen om zo ook elektrische voertuigen, waaronder e-bikes, te onderwerpen aan wettelijke vereisten.

Sadi maakte haar opmerking na de spreekbeurt van haar collega Stephen Tsang die naar de status vroeg van deze aanpassing in het Rijbesluit. Ook zij wenste te weten wat de status is hiervan.