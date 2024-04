Viering van ‘World Health Day’ in Suriname

Het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft laten weten dat er op zondag 7 april in samenwerking met haar partners, een gezondheidsdag zal worden gehouden ter viering van World Health Day.

Deze dag staat open voor mensen van alle leeftijden en heeft tot doel bewustwording te creëren over het belang van een gezonde levensstijl.

Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze gezondheidsdag dat vooral zal gaan over verschillende aspecten van gezondheid en welzijn. Er zullen deskundigen aanwezig zijn om advies te geven over voeding, lichaamsbeweging en andere gezondheidsgerelateerde onderwerpen.

Bovendien zullen er gratis bloeddruk- en bloedsuikermetingen aangeboden worden, zodat bezoekers hun gezondheid kunnen controleren en meer inzicht kunnen krijgen in hun welzijn.

De festiviteiten vinden plaats op het achterterrein van de International Mall of Suriname, een centrale locatie die gemakkelijk toegankelijk is voor alle burgers. Het evenement is van 16:00uur tot 20:00uur.

Dit jaar staat de gezondheidsdag in het teken van het thema “My Health, My Right”, waarbij de nadruk wordt gelegd op het recht van iedereen om toegang te hebben tot gezondheidszorg van goede kwaliteit.

“We streven ernaar om deze boodschap te verspreiden en mensen aan te moedigen actief deel te nemen aan hun eigen gezondheidszorg.

We nodigen alle inwoners van Suriname van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere gelegenheid om te leren, te delen en te streven naar een gezondere samenleving voor ons allemaal”, aldus het ministerie.