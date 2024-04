‘Muis’ aangehouden voor diefstal dure spullen buitenlandse diplomaat

De politie in Suriname heeft deze week de 59-jarige S.M. alias Muis aangehouden die in verband wordt gebracht met diefstal van diverse dure spullen van een buitenlandse diplomaat.

De diefstal zou vorig weekend hebben plaatsgevonden in een woning te Mon Plasir. Daarbij werden diverse iPads, een MacBook Pro, een iPhone en Guyanese dollars buitgemaakt.

De aangever die attaché is bij de Europese Unie verklaarde dat hij woonachtig is te Georgetown (Guyana) en in Suriname op vakantie was samen met zijn echtgenote en twee kinderen.

De verdachte werd woensdag door een gemengd team bestaande uit leden van de stootgroep van Regio Oost en de directeur Operaties KPS aangehouden op een locatie te Geyersvlijt.

Dit nadat hij in beeld werd gebracht door bestudering van camerabeelden. Muis is een recidivist en oude-bekende van de Surinaamse politie. Hij was niet lang terug in vrijheid gesteld.

De verdachte had een rugtas bij zich die zeer waarschijnlijk afkomstig is van de diefstal, alsook een wielsok en een mes. Deze spullen zijn in het belang van onderzoek in beslag genomen. Muis werd daarna aan de collega’s van station Geyervlijt overgedragen.