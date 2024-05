Mangre: “Stroomverhoging ondraaglijk voor leerkrachten die slechts 7.500 SRD verdienen”

VHP-parlementariër tevens vakbondsleider Reshma Mangre stelt dat mensen in Suriname deze maand forse stroomrekeningen hebben ontvangen die in schril contrast staan met de doorgegeven meterstanden aan de NV EBS. Voor bepaalde personen is het tarief dat zij maandelijks moesten betalen zelfs verdubbeld.

In De Nationale Assemblee (DNA) dinsdagavond deed zij een beroep op de regering om te kijken naar de samenleving, waaronder ook de ambtenaren en leraren die met een karig loontje moeten overleven. “In het bijzonder de ambtenaren en de leraren. De leraren, zeker van de basisscholen, hebben een salaris van 7.500 SRD. Deze verhoging is ondraaglijk voor hen”, zei Mangre, die ook voorzitter is van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS).

Mangre heeft haar leden opgeroepen om op 2 en 3 mei ook thuis te blijven als protest tegen de verhoogde energietarieven. De politica deed een beroep op de regering om de nieuwe tarieven te herzien. Er zou in ieder geval de inefficiëntie in de bedrijfsvoering van de NV EBS moeten worden weggenomen middels doorlichting van het bedrijf.

“We weten dat het niet makkelijk is, maar alle inefficiënties kunnen extra kosten brengen en ervoor zorgen dat de energieprijs omhoog gaat. Het is geen makkelijke klus”, stelde zij. Volgens Mangre doet de verhoging van de energietarieven ook een inbreuk op de koopkracht van de werkers, waaronder ook de landsdienaren die zij bijna wil aanduiden als armenaren.

“Want, terwijl er aan de ene kant veel moeite wordt gemaakt om de koopkracht voor de ambtenaren en leraren te versterken, komt deze verhoging. En wanneer deze verhoging ingaat, doet het inbreuk op de koopkracht. Bovendien moeten we erbij stilstaan dat het een indirect effect heeft op de prijzen in de winkels. Zeker de verhoogde kosten gaan worden afgewenteld op de samenleving”, aldus Mangre.