Hofpresident Rasoelbaks overhandigt jubileumboek aan staatshoofd

Ter gelegenheid van het 155-jarig bestaan van het Hof van Justitie in Suriname (HvJ) heeft hofpresident Iwan Rasoelbaks een jubileumboek overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. De overhandiging vond plaats op dinsdag 30 april op het Kabinet van de President .

Het boek biedt een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de rechtspraak door de eeuwen heen, teruggaand tot het jaar 1651. Het is verrijkt met foto’s die de evolutie levendig illustreren.

Rasoelbaks gaf het staatshoofd een samenvatting van het boek met daarin een voorwoord, de eerste stappen van de rechtspraak in Suriname, de oprichting van het Hof van Justitie in 1869, de eerste grondwet bij de onafhankelijkheid en de groeiende uitdagingen, de periode van rechtspraak zonder grondwet, de rechtspraak op weg naar vernieuwing en de zelfstandige koers van de missie.

De hofpresident benadrukte met name dat president Santokhi deel uitmaakt van het proces waarbij de missie in eigen handen komt. Hij merkte op dat het zesde hoofdstuk van het boek veelbetekenend is voor reflecties over de toekomst.

Het staatshoofd gaf aan dat hij zich zal verdiepen in de geschiedenis van het HvJ en de rechtspraak. Hij waardeert het onderzoek en de documentatie van de geschiedenis van het Hof.