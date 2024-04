BvL/ALS roept ook leden op om donderdag en vrijdag thuis te blijven

De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft ook al haar leden opgeroepen om donderdag 2 en vrijdag 3 mei thuis te blijven.

“De verhoogde energietarieven brengen een verdere inbreuk op de koopkracht en hebben indirect effect op de prijzen in de winkels. Deze verhoging is ondraaglijk voor de samenleving en in het bijzonder voor onze leden”, zegt voorzitter Reshma Mangre in een oproepingsbericht.

Volgens de voorzitter zal met de actie een krachtig signaal aan de regering gegeven worden om de noodzaak in te zien voor aanpassing van de energietarieven.

De vakbonden aangesloten bij de vakcentrale C-47 zullen ook het werk donderdag en vrijdag neerleggen als protest tegen de onlangs verhoogde stroomtarieven. Dat is maandag besloten tijdens een bijzondere Assemblee van de Arbeid.

De werknemers zijn door C-47 voorzitter Robby Berenstein gevraagd om niet op straat te gaan, maar thuis te blijven.