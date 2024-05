Minister Ramdin voert bilateraal overleg in Frankrijk

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op maandag 22 april tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk een succesvol bilateraal overleg gevoerd. Het doel van het overleg was om diverse lopende projecten te bespreken alsook diverse geopolitieke zaken.

De minister heeft hiervoor een ontmoeting gehad op het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Frankrijk te Quai d’Orsay, Parijs, met de minister voor Europa en Buitenlandse Zaken van de Franse Republiek, Stéphane Séjourné en de assistent directeur-generaal (DG) voor Externe Betrekkingen en Prioriteit Afrika van UNESCO, Anthony Ohemeng-Boamah.

Tijdens het overleg met Séjourné werden diverse onderwerpen besproken, waaronder grensdemarcatie, samenwerking langs de grens, en het afronden van werkzaamheden aan de aanmeersteiger ten behoeve van de Albina-St. Laurent veerverbinding.

Verder werden zaken zoals de situatie in Haïti uitgebreid besproken, puttende uit het overleg tussen CARICOM en overige partijen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk. Daarnaast is ook de bilaterale betrekking met China aan de orde gekomen. De Surinaamse bewindsman benoemde de effectiviteit van multilaterale instellingen in het kader van internationale veiligheid en rechtvaardigheid.

Het overleg met Ohemeng-Boamah richtte zich op de relatie tussen Suriname en UNESCO, met specifieke aandacht voor het rapport van UNESCO/ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) met betrekking tot de nieuwbouw van De Nationale Assemblee in de historische binnenstad van Paramaribo.

Lazare Eloundou Assomo, directeur voor Wereld Erfgoed ondersteunde de assistent DG hierin. Minister Ramdin gaf kort aan dat dit rapport tot stand was gekomen na uitvoering van een adviserende technische missie en interviews met diverse stakeholders door inhoudsdeskundigen.

Dit gesprek zal dienen als basis voor de schriftelijke reactie van de regering van Suriname op het rapport van UNESCO, met name het Wereld Erfgoed Centrum. Minister Ramdin heeft hierbij via de assistent DG, de directeur-generaal van UNESCO uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname.

Ter afsluiting van het bilateraal onderhoud is er een overeenkomst ondertekent betreffende de territoriale en regionale samenwerking tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek.

Beide partijen zijn overeengekomen om een stuurgroep op te richten die toeziet op territoriale en regionale samenwerking betreffende onderwerpen die onder de bevoegdheid van de territoriale autoriteiten vallen, zoals economie, milieu en klimaat, onderwijs en lokale diensten.