Vp Brunswijk reageert op DNA-lid Wang: “Na dyarusu a man e dyarusu”

Vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk heeft gereageerd op een TikTok video, waarin hij een schaal met goud als zijn aandeel ontvangt uit handen van twee goudzoekers. In de video maakte hij de opmerking dat het om de eerste betaling gaat van 2024 en dat hij ook de verkiezing ermee gaat financieren.

Afgelopen dinsdag heeft VHP-parlementariër Chuanrui Wang in het parlement om opheldering hierover gevraagd (video onder). “Na dyarusu a man e dyarusu. Ik heb het opzettelijk gedaan. Meki den bari”, zei Brunswijk vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De tweede man van het land voerde aan dat hij heel veel geïnvesteerd heeft in de goudsector. Maar dat was voordat hij vicepresident werd. Nu heeft hij afstand van zijn goudbedrijven genomen en alles overgedragen aan zijn zoon. Wat hij wel doet, is een vliegtuig in het weekend pakken en afreizen naar zijn ander huis te Bravo Kamp in het binnenland om daar zijn hoofd te rusten.

De twee goudzoekers op de video zouden hem daar in de vroege ochtend hebben benaderd en uit eigen wil het goud aan hem hebben overhandigd. Het enige wat hij heeft gedaan, is een beetje propaganda ermee maken. “Maar ik ben niet actief daarin (goudsector). Ik weet niet wie dat niet wil begrijpen”, stelde hij.

Volgens artikel 94 van de Grondwet van Suriname oefenen de president en de vicepresident naast hun ambt geen andere politiek-bestuurlijke overheidsambten uit, bekleden geen functies in het bedrijfsleven of in de vakbeweging en oefenen evenmin andere beroepen uit. Brunswijk benadrukte dat hij conform de wet afstand van zijn ondernemingen heeft gedaan. Alleen noemt hij dat slechts een formaliteit.

“Formeel heb ik alles overgedragen en heb ik niets te maken met de goudsector. Maar ik mag daar gaan kijken. Mi e go luku, mi e go koiri. Dat is gebeurd”, aldus Brunswijk.

Wat de kritiek op het betalen van belasting op goud betreft, stelde hij dat de Staat zijn aandeel automatisch bij de verkoop van het goud aftrekt. “Het moment je het gaat verkopen krijgt de Staat direct zijn aandeel”, aldus de vp.