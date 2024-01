Regering noemt beschieting woning minister ‘gerichte aanslag op het bestuur’

De beschieting op de residentie van de minister van Volksgezondheid in Suriname, Amar Ramadhin is tijdens de regeringsvergadering op 24 januari 2024 intensief besproken. De regering heeft zich laten infomeren door de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, Shivanand Ramlall en polite deskundigen. Ook is er ook afstemming gepleegd met de procureur-generaal.

De motieven achter deze aanval worden nauwkeurig onderzocht en de regering houdt serieus rekening met de mogelijkheid van een gerichte aanslag op het bestuur met name aan het adres van minister Amar Ramadhin.

Er is een speciaal team dat dit ernstig schietincident grondig onderzoekt, waarbij ook de veiligheidsmaatregelen aanzienlijk worden geïntensiveerd naar de samenleving toe.

De regering keurt deze aanslag krachtig af en beschouwt het als een ernstige aanslag op het functioneren van de rechtsstaat en het bestuur. Instructies zijn uitgevaardigd aan de veiligheidsdiensten om onmiddellijk maatregelen te treffen ter verhoging van de veiligheid en ook elke vorm van dreiging effectief aan te pakken.

Om de samenleving breedvoerig op de hoogte te houden, zal één communicatiekanaal worden gebruikt, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, of de minister van Defensie, Krishnakoemari Mathoera. Verdere informatie zal via dit kanaal worden verstrekt.

De regering roept de samenleving op tot kalmte en gerichte samenwerking met alle diensten bij dit onderzoek.